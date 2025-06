Caldo agli sgoccioli allerta meteo gialla sulla Campania

Con il caldo agli sgoccioli e l’ombra di temporali in arrivo, la Campania si prepara a fronteggiare un’ondata di piogge improvvise. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, segnale di attenzione per possibili precipitazioni intense che potrebbero cambiare rapidamente il volto della regione. Rimanete informati e pronti a intervenire: ecco cosa sapere per affrontare al meglio questa fase di instabilità meteorologica.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di domani, mercoledì 18 giugno, su tutta la Campania. Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

