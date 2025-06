Calciomercato Verona UFFICIALE la cessione di Diego Coppola Quella squadra ha acquistato il difensore

Il calciomercato del Verona si anima con una cessione che segna un nuovo importante capitolo: Diego Coppola, promettente difensore gialloblu, si trasferisce ufficialmente al Brighton & Hove Albion. Un'opportunità imperdibile per il giovane talento italiano di crescere in Premier League, portando con sé l’entusiasmo e le ambizioni del club veneto. La partenza di Coppola apre nuove sfide e opportunità , dimostrando ancora una volta come il mercato sia sempre in fermento.

Il Calciomercato Verona registra una cessione importante in difesa: Diego Coppola è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton & Hove Albion. Il trasferimento è stato confermato dal club inglese dopo che il giovane difensore italiano ha sostenuto e

