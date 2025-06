Calciomercato Pisa assalto per comprare Zerbin Uno dei tantissimi colpi estivi dei nerazzurri

Il calciomercato Pisa si accende con un vero e proprio assalto a Zerbin, uno dei colpi più ambiziosi dell’estate. I nerazzurri puntano forte sull’attaccante del Napoli, cercando di rinvigorire la rosa in vista di una stagione impegnativa. Tra strategie offensive, possibili arrivi come Simeone e novità in difesa, il club si prepara a sorprenderti: l’estate è ancora tutta da scrivere.

Calciomercato Pisa: assalto a Zerbin, idea Simeone e nuovi movimenti in difesa Il calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di operazioni mirate a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi in queste ore c’è quello di Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli. Il club nerazzurro ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, assalto per comprare Zerbin. Uno dei tantissimi colpi estivi dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: calciomercato - pisa - zerbin - assalto

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato; Cagliari-Venezia, le pagelle di CM: Augello in versione prime. Deiola sembra Insigne. Yeboah e Zerbin inesistenti.; Venezia-Bologna 0-1, le pagelle.

Calciomercato Pisa, rivoluzione totale in vista del campionato di Serie A. Ecco la lista dei nerazzurri - Il Calciomercato Pisa entra nel vivo, e lo fa con l’ormai consueto cambio in panchi ... calcionews24.com scrive

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Il Pisa Calcio valuta Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per rinforzare la squadra, con trattative in corso per prestiti dal Napoli. Da msn.com