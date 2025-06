Calciomercato Parma Leoni rischia di lasciare l’Emilia? Due big italiane sul giocatore

Il calciomercato Parma si infiamma con il possibile addio di Giovanni Leoni, talentuoso difensore classe 2006. Milan e Inter sono in pressing sul giovane crociato, alimentando un derby di mercato di grande rilievo. Con le big italiane che si contendono il talento, il futuro del ragazzo è appeso a un filo. La prossima mossa potrebbe riscrivere le carte del calciomercato estivo, lasciando i tifosi parmensi in trepidante attesa.

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino di Milan e Inter, si accende il derby per il talento classe 2006. La situazione dei crociati Il Calciomercato Parma entra nel vivo e lo fa con uno dei nomi più interessanti del panorama italiano: Giovanni Leoni. Il giovane difensore classe 2006, reduce da un ottimo girone di ritorno con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Leoni rischia di lasciare l’Emilia? Due big italiane sul giocatore

