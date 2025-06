Calciomercato Osimhen alla Juve | tre cessioni annuncio da Milano

Il calciomercato si infiamma: Victor Osimhen potrebbe presto sbarcare alla Juventus, con un’operazione che promette grandi rivoluzioni. Le ultime indiscrezioni da Milano svelano anche tre cessioni in cantiere per fare spazio all’attaccante nigeriano. La sfida tra club e scenari di mercato si fanno sempre più avvincenti, mentre i tifosi aspettano con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe cambiare le sorti della squadra di Tudor. La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina…

Victor Osimhen è pronto a vestire la maglia della Juventus: spunta un nuovo annuncio da Milano per l’ingaggio dell’attaccante nigeriano. Ormai ci siamo, tre cessioni Il club bianconero è al lavoro per puntellare l’attacco di Igor Tudor. Ci sarà una nuova rivoluzione nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’annuncio da Milano per la fumata bianca a titolo definitivo. – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa di Igor Tudor. L’allenatore croato vorrebbe subito essere protagonista nelle sfide al Mondiale per Club per fare una bella figura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it