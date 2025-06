Calciomercato Napoli dall' Inghilterra | il Liverpool torna su Osimhen due calciatori in cambio in azzurro?

Calciomercato Napoli dall'Inghilterra: il Liverpool torna su Osimhen, offrendo due calciatori in cambio per riportarlo in Premier League. Il nome dell’attaccante nigeriano è da sempre al centro delle speculazioni di mercato. Secondo "TeamTalk", i Reds sarebbero pronti a formulare un’offerta convincente. La suggestiva possibilità di vedere Osimhen in Inghilterra si fa sempre più concreta, aprendo nuovi scenari per il futuro del Napoli e del suo bomber.

Harvey Elliott considera il futuro di Liverpool con l’Inghilterra internazionale che non vuole “sprecare” anni - Harvey Elliott, talento promettente del Liverpool, guarda al futuro con determinazione e ambizione. Consapevole delle sfide e del desiderio di crescere, il centrocampista 22enne ha dichiarato di non voler sprecare anni preziosi della propria carriera sedendosi in panchina, anche in un club che adora.

