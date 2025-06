Calciomercato Milan Maignan resta E la dirigenza è convinta di una cosa

Il calciomercato estivo del Milan si fa sempre più interessante: Maignan, il portiere ormai simbolo della squadra, resterà in rossonero. La dirigenza è convinta di aver trovato la formula perfetta per valorizzarlo e puntare sulla sua crescita, blindandolo nella stagione che si apre. Un segnale forte al mercato internazionale e un investimento importante per mantenere alta la competitività del Milan.

Mike Maignan non andrà al Chelsea, ma resterà al Milan in questo calciomercato estivo. Il club rossonero ha un progetto per il francese.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Repubblica: Il Milan resta vigile su Svilar in caso di addio di Maignan. Il portiere belga tratta il rinnovo con la Roma, ma dopo la richiesta di aumento è calato il gelo: il club non ha più risposto. Situazione da monitorare.

