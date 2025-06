Calciomercato Milan la richiesta di Allegri è Kean | contatti con la Fiorentina

Il calciomercato del Milan si anima: secondo Sportmediaset, i rossoneri sono pronti a soddisfare le richieste di Allegri e puntano forte su Moise Kean. La trattativa con la Fiorentina è in fase avanzata, ma cosa riserva il futuro per l’attaccante? Restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi di questa emozionante corsa al trasferimento!

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan vuole accontentare Allegri e punta su Moise Kean: contatti con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri è Kean: contatti con la Fiorentina

