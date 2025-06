Calciomercato Milan Jacobone e l’annuncio a sorpresa su Theo Hernandez

Il calciomercato del Milan si infiamma con una rivelazione shock di Alessandro Jacobone: un annuncio a sorpresa su Theo Hernandez potrebbe rivoluzionare il destino rossonero. Le voci si rincorrono, alimentando l’attesa dei tifosi e aprendo nuovi scenari per il futuro del difensore francese. Scopriamo insieme come questa novità potrebbe cambiare le sorti del Milan e il ruolo di Theo nel prossimo mercato estivo.

Alessandro Jacobone ha parlato di una novitĂ che potrebbe cambiare, in questo calciomercato del Milan, il futuro di Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jacobone e l’annuncio a sorpresa su Theo Hernandez

