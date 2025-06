Calciomercato Milan è sfida all’Inter per Leoni | ecco la situazione

Il calciomercato in fermento infiamma Milano: Milan e Inter sono pronte a sfidarsi per Giovanni Leoni, talento emergente del Parma. La corsa al difensore centrale promette emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre determinate a rinforzare la propria linea difensiva. Ma qual è la situazione attuale? E quali sono le mosse delle due big in questa appassionante battaglia di mercato? Scopriamolo insieme!

Per Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, si prospetta un bel derby di calciomercato tra Milan e Inter. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è sfida all’Inter per Leoni: ecco la situazione

Al Milan piace Leoni... e si muove anche Allegri. Derby con l'Inter alle porte; Pellegatti: È derby Milan-Inter per Giovanni Leoni; Inter, Leoni del Parma è l'obiettivo per la difesa: colloqui avviati.

Leoni Inter, il Milan accende il derby di mercato per il gioiello del Parma: ecco la valutazione - Leoni Inter, il Milan accende il derby di mercato per il gioiello del Parma: ecco la valutazione fatta dal club gialloblù Il calciomercato Inter vede all’orizzonte, per questa estate, un possibile der ... informazione.it scrive

Milan, blitz di Allegri: strappa un talento all’Inter - Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato nelle ultime ore: blitz di mercato per strappare un talento all'Inter ... Scrive spaziomilan.it