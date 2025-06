Calciomercato Lecce tifosi preoccupati per la possibile cessione di quel giocatore La situazione!

L’estate del Lecce si infiamma con il calciomercato, e i tifosi sono già in allerta: il futuro di Falcone, protagonista della salvezza, è appeso a un filo. Juventus e Torino si contendono il portiere, alimentando preoccupazioni tra gli appassionati giallorossi. La campagna di rafforzamento si fa sempre più intensa, ma la domanda che tutti si pongono è: chi resterà, chi partirà? La risposta si avrà nelle prossime settimane, quando il destino dei protagonisti del Lecce prenderà forma.

Calciomercato Lecce: Falcone nel mirino di Juventus e Torino, futuro in bilico. Ecco la situazione Il Calciomercato Lecce entra nel vivo e si preannuncia come un’estate lunga e ricca di decisioni cruciali per la dirigenza salentina. Dopo aver festeggiato la terza salvezza consecutiva in Serie A, il club giallorosso ha iniziato immediatamente a pianificare la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com