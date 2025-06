Calciomercato Juventus quel club non ne vuole sapere di scendere sotto la richiesta! Per lasciarlo andare pretende ben 80 milioni di euro! Cosa filtra

Il calciomercato della Juventus si scontra con un ostacolo di peso: il club non è disposto a scendere sotto gli 80 milioni di euro per cedere Viktor Gyokeres. La richiesta ferma del club portoghese, insieme alle concorrenti pronte a inserirsi, rende questa trattativa sempre più complessa.

Calciomercato Juventus, quel club è stato chiaro! Vuole quella cifra per lasciar partire il giocatore! Tutti i dettagli di questo affare. Secondo quanto riportato da A Bola, il cammino che conduce Viktor Gyokeres al calciomercato Juve si fa sempre più arduo. Tutta "colpa", si fa per dire, dello Sporting Lisbona. Stando a quanto attestato dal quotidiano portoghese, ci sono altre tre squadre interessate al bomber svedese: oltre alla Juventus, è forte il pressing del Manchester United, dell' Atletico Madrid e dell' Al Ahli. Considerando anche questo ingolfamento, la richiesta non cambia: i milioni da sborsare devono essere 80.

Calciomercato Juventus, "sgarbo" all'Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

