Calciomercato Juventus l’Atalanta è intransigente | se i bianconeri vorranno quel giocatore dovranno sborsare quella cifra! Come stanno le cose

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l’Atalanta, che alza il muro per Ederson. La richiesta di almeno 60 milioni di euro rende difficile ogni trattativa, poiché i bergamaschi considerano il brasiliano incedibile. Se i bianconeri vogliono davvero il talento, dovranno mettere sul tavolo quella cifra, perché l’Atalanta non intende fare sconti. La questione si fa sempre più spinosa: quale sarà la prossima mossa dei due club?

Calciomercato Juventus, muro Atalanta: via solo per quella cifra. Novità sul futuro del giocatore che piace ai bianconeri. Cosa filtra. Come riferito dal Corriere dello Sport, Ederson piace molto alla Juventus, ma l’ Atalanta continua a fare muro. La richiesta della Dea per il cartellino del brasiliano è di almeno 60 milioni di euro. Il club bergamasco, di fatto, lo ritiene incedibile e lascerà partite Ederson solo per un’offerta irrinunciabile. Serviranno dunque delle cessioni importanti in casa bianconera, come quella di Douglas Luiz. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’Atalanta è intransigente: se i bianconeri vorranno quel giocatore, dovranno sborsare quella cifra! Come stanno le cose

