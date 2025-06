Calciomercato Juve sfuma quel colpo per i bianconeri! Il giocatore vola in Premier League Arriva anche l’ufficialità! Il comunicato

Il calciomercato della Juventus si accende di nuove voci e sorprese: un colpo importante sfuma, ma un ex obiettivo fa il grande salto in Premier League. Diego Coppola, giovane promessa dell'Hellas Verona e appena debutto in Nazionale, vola ora in Inghilterra con il Brighton, ufficialmente annunciato. La finestra di mercato continua a sorprendere: il calcio italiano si prepara a nuove sfide e opportunità . E chissà quali altri colpi ci riserverà questa stagione!

Calciomercato Juve: ufficiale il trasferimento in Premier. L’ex Hellas Verona è un nuovo calciatore del Brighton. Ora è ufficiale: Diego Coppola, ex obiettivo del calciomercato Juve, è un nuovo giocatore del Brighton. Il club inglese ed il Verona hanno annunciato il trasferimento del promettente difensore fresco di debutto in Nazionale. Diego is a Seagull!?? pic.twitter.comreTZGjM3Oq — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 17, 2025 COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfuma quel colpo per i bianconeri! Il giocatore vola in Premier League. Arriva anche l’ufficialità ! Il comunicato

