Calciomercato Juve quale sarà il nuovo attaccante dei bianconeri? Dai contatti per Gyokeres a Osimhen passando per Emegha | tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus infiamma i tifosi, con nomi di grande richiamo come Osimhen, Gyokeres ed Emegha. I rumors e le trattative in corso suggeriscono un’estate ricca di colpi di scena, ma quale sarà il vero volto del nuovo attaccante bianconero? La pazienza è d’obbligo mentre la dirigenza lavora per regalare a Allegri il nuovo bomber che possa fare la differenza. Restate sintonizzati, perché le prossime settimane saranno decisive.

Calciomercato Juve, quale sarà il nuovo attaccante dei bianconeri? I dettagli sulle prossime mosse del club. Quale sarà il nuovo attaccante della Juve? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ci vorrà un po' di pazienza per capire chi sarà l'acquisto del calciomercato Juve in quel reparto con i nomi di Osimhen, Gyokeres ed Emegha dello Strasburgo che restano da monitorare PAROLE – «La Juve ha fatto delle chiamate per Gyokeres ed è sempre informata su Osimhen ma l'Al Hilal non molla e mantiene la sua offerta, perché sarebbe disponibile a pagare la clausola ma ci sono anche club di Premier League Galatasaray.

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

