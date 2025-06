Calciomercato Juve nome nuovo per la fascia | spunta l’incontro in occasione del Mondiale per Club Svelate le cifre del possibile affare

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un nome nuovo per la fascia destra: Wesley, talento brasiliano classe 2003 del Flamengo. L’incontro tra i club durante il Mondiale per Club potrebbe svelare dettagli e cifre di un possibile affare. La sfida tra le due squadre a Filadelfia potrebbe essere l’occasione decisiva per il futuro dei bianconeri. Restate sintonizzati per tutte le novità di mercato in tempo reale.

Calciomercato Juve, nome nuovo per la fascia: possibile incontro in occasione del Mondiale per Club. NovitĂ . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo nel mirino Wesley, classe 2003 di proprietĂ del Flamengo giĂ nel giro della Nazionale brasiliana. Si tratta di un laterale destro a tutta fascia. I due club si incroceranno nel weekend a Filadelfia per i rispettivi impegni al Mondiale per Club e potrebbe così esserci un primo con il Flamengo. Il prezzo fissato è di circa 20 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, nome nuovo per la fascia: spunta l’incontro in occasione del Mondiale per Club. Svelate le cifre del possibile affare

