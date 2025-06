Calciomercato Juve LIVE | novità sullo scambio Vlahovic-Theo Hernandez Gyokeres si avvicina Spuntano anche Emegha e Wesley

Il calciomercato della Juventus è in fermento! Tra scambi, trattative in corso e colpi di scena, i bianconeri sognano di rinforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Dalle indiscrezioni su Vlahovic, Theo Hernandez e Gyokeres alle novità su Emegha e Wesley, ogni aggiornamento è un passo verso le prossime mosse. Restate con noi: il mercato juventino è appena entrato nel vivo e le sorprese sono dietro l’angolo.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: novità sullo scambio Vlahovic-Theo Hernandez, Gyokeres si avvicina. Spuntano anche Emegha e Wesley

