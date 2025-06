Calciomercato Juve | l’Inter ‘copia’ i piani bianconeri? Nel mirino questi due attaccanti erano accostati anche alla Vecchia Signora Di chi si tratta e cosa potrebbe accadere in estate

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più avvincente, ma l’Inter mette i bastoni tra le ruote ai bianconeri, puntando su due attaccanti anche accostati alla Vecchia Signora. I piani dei nerazzurri potrebbero sconvolgere le strategie estive di entrambe le squadre, aprendo scenari sorprendenti e sfide di mercato davvero calde. Cosa riserverà il futuro in questa sfida di mercato? Restate con noi per scoprirlo.

Calciomercato Juve: l'Inter può rovinare i piani dei bianconeri, perché nel mirino dei nerazzurri ci sono due obiettivi della Vecchia Signora. Il calciomercato Inter si accende con una suggestione tanto affascinante quanto complessa. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, nella mente dei dirigenti nerazzurri starebbe prendendo forma l'idea di un grande ritorno in Serie A: quello di Rasmus Hojlund, potente centravanti danese classe 2003. L'attaccante, dopo la sua esperienza in Premier League, avrebbe manifestato il desiderio di rientrare in Italia e vedrebbe nell'Inter una destinazione particolarmente gradita.