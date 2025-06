Calciomercato Juve il super colpo si avvicina! Operazione da 70 milioni di euro | il club bianconero studia la formula del trasferimento Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un colpo da 70 milioni di euro all'orizzonte: l'attenzione si concentra sulla strategia di trasferimento, mentre Gyokeres si avvicina sempre di più ai bianconeri. La società juventina dimostra determinazione e prontezza, con il presidente dello Sporting che spinge per la cessione. La trattativa è in pieno fermento e potrebbe presto portare a una svolta decisiva nel prossimo mercato estivo. Restate sintonizzati: il futuro dell'attacco juventino sta per essere scritto.

Calciomercato Juve, il colpo si avvicina: 70 milioni di euro, la dirigenza studia già la possibile formula. Aggiornamenti sul fronte attacco. Come rivelato dal Corriere dello Sport, Gyokeres è più vicino per il calciomercato Juve. Nessuno fa sul serio come la società bianconera e per questo motivo il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, spinge in direzione Juventus. La Juve, lavorando con i bonus, potrebbe spingersi fino a quota 70 milioni: 60 come parte fissa e dilazionati in più esercizi, più altri 10 di oneri accessori facilmente raggiungibili. I bianconeri fanno sul serio per il bomber svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com