Calciomercato Inter tentazione Ederson dell’Atalanta | ecco il prezzo

Calciomercato Inter. Hakan Calhanoglu è dato per sempre più lontano dall'Inter. La dirigenza nerazzurra comincia così a fiutare il mercato per cercare chi ne possa rilevare il testimone puntando su un nome di spessore. L'oggetto del desiderio che scintilla sul taccuino nerazzurro è quello del centrocampista Ederson, attualmente in forza all' Atalanta dove è sceso in campo 103 volte totalizzando undici presenze. A riportare la notizia dell'interessamento è il Corriere di Bergamo. Calciomercato Inter: per Ederson l'Atalanta chiede 60 milioni. Sul fantasista brasiliano si è infatti concentrato anche l'interesse del club torinese unitamente a quello dell' Al Hilal del neoallenatore ex del biscione Simone Inzaghi.