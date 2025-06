Calciomercato Inter Marotta rivoluziona la difesa | via un big ecco le alternative

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Marotta sta pianificando una vera e propria rivoluzione in difesa, valutando addirittura la cessione di un big. La possibile partenza di Francesco Acerbi apre scenari interessanti per il reparto arretrato nerazzurro, con diverse alternative pronte ad integrarsi nel progetto tecnico. La strategia del club promette di ridisegnare gli equilibri, puntando su soluzioni innovative e giovani promesse. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Il calciomercato Inter entra nel vivo, Beppe Marotta rivoluziona la difesa, possibile cessione di un big, ecco le alternative osservate . Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere (il condizionale rimane d’obbligo) lontano da Milano. A 37 anni compiuti, con un solo anno di contratto ancora in essere e una clausola che permetterebbe all’ Inter di chiudere anticipatamente il rapporto, il centrale rischia di essere uno dei primi a lasciare la rosa nella sessione estiva. La dirigenza sta valutando seriamente la possibilità di voltare pagina, anche in ottica di un necessario rinnovamento del reparto difensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta rivoluziona la difesa: via un big, ecco le alternative

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - marotta - rivoluziona

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto; Inter, rivoluzione Marotta: la decisione su Inzaghi, il sostituto; Inter, rivoluzione in attacco. Marotta conferma: I sicuri sono Lautaro e Thuram. Chi parte, chi è in dubbio e chi può arrivare.

Calciomercato Inter | Marotta reagisce: adesso sogna un colpo pazzesco - Beppe Marotta sembra deciso a rivoluzionare la rosa: il calciomercato nerazzurro sarà particolarmente interessante. Secondo msn.com

Di Marzio: “Fabregas ha chiesto di rivoluzionare l’Inter” - In un appuntamento più caldo del solito, per via del divorzio ufficiale avvenuto questo pomeriggio tra l’ Inter e Simone Inzaghi, su Calciomercato L’originale di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivela ... Riporta passioneinter.com