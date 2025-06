Calciomercato Inter LIVE | Novità sul futuro di Calhanoglu duello di mercato con il Milan per Leoni apertura totale di Bonny per l’approdo in nerazzurro

Il calciomercato Inter è in fermento, tra novità sul futuro di Calhanoglu, duelli con il Milan per Leoni e l’apertura totale di Bonny verso l’Inter. La dirigenza nerazzurra non si ferma mai, pianificando attentamente ogni mossa per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Segui tutte le indiscrezioni, gli incontri e gli affari conclusi in tempo reale, perché il mercato dei campioni è un gioco senza sosta, e l'Inter è pronta a sorprendere.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata: il turco smentisce, ma è in arrivo la prima offerta; Inter, per Calhanoglu nessuna offerta dal Galatasaray. Le news di calciomercato; Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City.