Calciomercato Inter la chiave per lo scambio Frattesi-Rovella

Il calciomercato dell’Inter si accende con una trattativa che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato: lo scambio tra Frattesi e Rovella, con la Lazio nel ruolo di intermediario, si fa sempre più concreto. Secondo Il Messaggero, i requisiti richiesti sono chiari e puntano a un possibile accordo tra club e giocatori. Questa operazione potrebbe rappresentare un colpo di scena decisivo nella fase finale del mercato estivo.

Inter, lo scambio con la Lazio tra Frattesi e Rovella è sempre più un intreccio. Su Il Messaggero, vengono svelati i requisiti richiesti dalla suggestione di mercato: la Lazio sacrificherebbe Nicolò Rovella, pur di arrivare a Davide Frattesi. Il romano infatti è descritto proprio come un pallino del tecnico Maurizio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, la chiave per lo scambio Frattesi-Rovella

In questa notizia si parla di: inter - scambio - frattesi - rovella

Coco sullo scambio con Seedorf: “All’Inter solo per lavoro, milanista per sempre” - Francesco Coco, ex giocatore rossonero, ha condiviso la sua esperienza nell'intervista con la Serie A, incentrandosi sul suo passaggio all'Inter e sulle speranze di un ritorno al Milan.

Scambio Frattesi-Rovella: cosa c'è di vero nella trattativa fra Inter e Lazio https://ift.tt/3twpbkF Vai su X

Possibile scambio choc nel calciomercato: Rovella verso l’Inter per Frattesi? #Calciomercato #Lazio #Inter Immaginate un colpo di scena che potrebbe rimescolare le carte nel mondo del calcio italiano: la Lazio è alla ricerca di mosse strategiche per rinforzare Vai su Facebook

Scambio Frattesi-Rovella: cosa c'è di vero nella trattativa fra Inter e Lazio; Inter e Lazio, le motivazioni di un possibile scambio Frattesi-Rovella; Rovella-Frattesi, scambio Lazio-Inter: Sarri sogna il colpo per il centrocampo.

Frattesi, sempre più probabile l’addio all’Inter? Possibile uno scambio con quella rivale - Ecco la situazione attuale dei nerazzurri Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto regalare una sorpresa inattesa. Come scrive calcionews24.com

Milan-Immobile, Rovella-Frattesi, Pavlidis in A? Il mercato di oggi ?? | OneFootball - La Juventus vorrebbe riconfermare Francisco Conceiçao ma dovrà trattare sul prezzo col Porto. Si legge su onefootball.com