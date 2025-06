Calciomercato Inter il Galatasaray insiste per Calhanoglu | il turco gradisce la destinazione

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il Galatasaray insiste con un’offerta da 10 milioni di euro all’anno per Hakan Calhanoglu, che avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi a Istanbul. La situazione si fa calda e le prossime settimane saranno decisive per il futuro del talentuoso turco. Quale sarà la mossa strategica dell’Inter? Restate sintonizzati per gli sviluppi più aggiornati.

Calciomercato Inter, il Galatasaray offre 10 milioni l'anno a Calhanoglu che gradirebbe il trasferimento a Intanbul: la posizione dell'Inter. Nell'ambito del calciomercato Inter, le voci degli ultimi giorni riguardanti Hakan Calhanoglu stanno suscitando grande interesse. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro a stagione per il centrocampista turco. Questo scenario porterebbe Calhanoglu, che ha già manifestato un certo gradimento per un trasferimento a Istanbul, e l'Inter, a dover prendere una decisione importante riguardo al suo futuro.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

