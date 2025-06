Calciomercato Inter il futuro di Calhanoglu dipende da Osimhen | le ultime

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è appeso a un filo, con il suo possibile trasferimento al Galatasaray che dipende anche dalla sorte di Victor Osimhen. Destini incrociati e strategie di mercato si intrecciano, creando una tensione che tiene con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri. La chiave di questa likely operazione potrebbe risolversi nelle prossime settimane, ma le ultime novità suggeriscono che tutto potrebbe cambiare in...

Calciomercato Inter, destini incrociati tra Calhanoglu e Osimhen: le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro. Incroci di mercato in vista. Il destino di Hakan Calhanoglu è connesso, in parte, a quello di Victor Osimhen. Il centrocampista dell’Inter è interessato all’idea di passare al Galatasaray, squadra per cui è tifoso. Il suo agente, Gordon Stipic, è attualmente a Istanbul per discutere della possibile trattativa con i dirigenti del club turco. Serat Akin, ex calciatore e attuale commentatore, ha rivelato sul suo canale YouTube di aver avuto una conversazione diretta con Calhanoglu dieci giorni fa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il futuro di Calhanoglu dipende da Osimhen: le ultime

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Calhanoglu al Galatasaray dipende da… Osimhen: due scenari – TS - Il pressing del Galatasaray per Calhanoglu, secondo Tuttosport, è concreto, tant'è che l'agente del numero 20 dell'Inter si trova ad Istanbul per trattare - Come scrive inter-news.it

CdS - Calhanoglu, quale futuro? Per l'Inter non è incedibile, ma non sarà svenduto. Occhio alla variabile Osimhen... - Il turco può partire a determinate condizioni, che poi è sostanzialmente una: offerta ... Segnala msn.com