Calciomercato Inter i nerazzurri piombano su un obiettivo della Juventus | si accende la sfida per il giocatore

Obiettivo di grande interesse tra i top club italiani, Ederson potrebbe essere il prossimo colpo di mercato dell’Inter. La sfida con la Juventus si infiamma, mentre i nerazzurri puntano a mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico. Con il mercato aperto, l’attenzione è tutta su come questa corsa si concluderà, e se il brasiliano vestirà davvero la maglia nerazzurra o continuerà a essere un obiettivo di prestigio per entrambi.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un osservato speciale della Juventus: duello di mercato in vista. Con l'apertura della sessione estiva di calciomercato, l' Inter è pronta a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, la dirigenza nerazzurra avrebbe già messo nel mirino il brasiliano Ederson, che risulta essere anche nel radar della Juventus, scatenando così un atteso duello di mercato tra le due storiche rivali. DAL CORRIERE DI BERGAMO – «Il club nerazzurro vuole provare a sfidare la Juve per Ederson.