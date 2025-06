Calciomercato Inter è derby con il Milan per Leoni

Un’estate di emozioni infuocate si preannuncia nel mondo del calciomercato: tra Inter e Milan si scatena un duello affascinante per Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006. Entrambi i club ambiscono a portarlo sotto l’ombra della Madonnina, con Chivu e Allegri pronti a sfidarsi per aggiudicarsi il talento del futuro. La corsa per Leoni sta entrando nel vivo, e le prossime settimane riveleranno quale big sarà la sua nuova casa.

Il primo derby stagionale tra Inter e Milan si giocherà durante l’estate. Infatti, ad accomunare il calciomercato Inter con quello del Milan c’è Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 piace notevolmente ai due allenatori Cristian Chivu e Massimiliano Allegri che vorrebbero entrambi portarlo sotto l’ombra della Madonnina in vista della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, è derby con il Milan per Leoni

