Calciomercato il valzer delle punte | Dzeko a Firenze il Napoli su Lucca un bomber per Gasp

Il calciomercato infiamma le piazze italiane con un vero e proprio valzer di punte: da Dzeko alla Fiorentina, passando per il Napoli che punta Lucca, e con Gasp pronto a potenziare l'attacco. Le trattative si susseguono fitte, mentre i tifosi attendono con trepidazione le mosse delle big del calcio italiano. Segui tutte le novitĂ in tempo reale e scopri chi salirĂ sul podio dei migliori acquisti di questa sessione estiva.

Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A con la Fiorentina, ma si tratta solo del primo nome di quello che sembra essere un vero e proprio valzer dei centravanti in questo calciomercato. Edin Dzeko, dopo le esperienze con Roma e Inter, sta per tornare, a 39 anni, in Serie A. SarĂ lui il vice- Kean, agli ordini di Stefano Pioli, la prossima stagione. Ma non è l’unico movimento in attacco che riguarderĂ la prossima sessione di calciomercato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it