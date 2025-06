Calciomercato il Barcellona punta il fuoriclasse del Liverpool | servono 80 milioni di euro

Il Barcellona si prepara a fare un grande colpo di mercato puntando il fuoriclasse del Liverpool, con una proposta da 80 milioni di euro. La sessione estiva si avvicina e i blaugrana sono pronti a rinforzare la rosa per tornare ai vertici. Dopo l'eliminazione in Champions, la squadra catalana mira a una svolta: il prossimo acquisto potrebbe cambiare le sorti della stagione. Restate sintonizzati, perché il calciomercato è appena entrato nel vivo e le sorprese sono dietro l'angolo.

