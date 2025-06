Calciomercato Genoa quale sarà il futuro di Vasquez? Ecco la decisione definitiva del giocatore rossoblu

Il calciomercato del Genoa si infiamma con la decisione di Johan Vasquez: il difensore messicano ha scelto di rinnovare fino al 2028, respingendo le avances di Inter e Milan. Una mossa che conferma la volontà del club di puntare forte sul suo tassello più affidabile. Ma cosa riserva il futuro? Analizziamo nel dettaglio questa scelta strategica e le possibili implicazioni per la prossima stagione rossoblù.

Calciomercato Genoa: Vasquez verso il rinnovo fino al 2028, respinte le avances di Inter e Milan. La situazione Il Calciomercato Genoa ruota intorno a una delle pedine più solide della passata stagione: Johan Vasquez. Il difensore messicano, attualmente con la sua nazionale in occasione della Gold Cup – anche se solo da spettatore a causa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Ecco la decisione definitiva del giocatore rossoblu

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - vasquez - sarà

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Genoa, il calciomercato è alle porte: ecco le prime indiscrezioni Vai su Facebook

Genoa, Vieira: A Bologna in campo chi ha giocato meno. Vasquez fondamentale per il futuro; Rassegna Stampa del 21 Maggio, Fiorentina cerca lo sconto per Gudmundsson. Si lavora al rinnovo di Vasquez; Repubblica Genova – Vasquez: «Tutti sanno che qui sto bene».