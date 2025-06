Calciomercato Fiorentina una big pronta a soffiare Kean alla squadra viola Arriva la proposta

Il calciomercato Fiorentina infiamma le voci di un colpo da grande squadra: il Milan si prepara a mettere sul piatto una proposta allettante per Kean, un attaccante che ha catturato l’attenzione di Allegri e del suo club. La sfida tra giganti è aperta, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire quale sarà la mossa definitiva: la battaglia per Kean sta per entrare nel vivo.

Calciomercato Fiorentina, il Milan punta Kean, Allegri lo vuole con sé. Il piano della squadra viola Il Calciomercato Fiorentina si accende attorno al nome di Moise Kean, attaccante arrivato recentemente a Firenze ma già finito nel mirino di un grande club di Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, una big pronta a soffiare Kean alla squadra viola. Arriva la proposta

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

Kean Milan, Allegri esce allo scoperto: messaggio alla dirigenza, è il preferito per l’attacco - Kean Milan, Massimiliano Allegri sogna l’attaccante della Fiorentina come centravanti titolare della prossima stagione. Come scrive milannews24.com

Fiorentina, preso Dzeko. Immobile dipende da Kean - Non è una moltiplicazione ma un’addizione, perché l’attaccante si aggiunge al tecnico parmigiano come primo acquisto della nuova Fiorentina: preso a parametro zero, per l ... Scrive msn.com