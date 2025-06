Calciomercato Bologna occhi puntati su Fazzini Tutto dipenderà da una trattativa molto delicata

Il calciomercato del Bologna si fa sempre più incandescente, con Fazzini in cima alla lista dei desideri ma circondato da una vera e propria corsa contro il tempo e la concorrenza. I dirigenti rossoblù, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, sono al lavoro per definire ogni dettaglio, consapevoli che questa trattativa potrebbe essere la chiave per rinforzare un centrocampo già competitivo. Tutto dipenderà da una negoziazione delicata, ma le strategie B sono pronte nel caso.

Il calciomercato Bologna entra nel vivo e i dirigenti rossoblù, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, stanno lavorando con attenzione per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei

