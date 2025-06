Calcio nel caos | si prolunga l’attesa UFFICIALE il rinvio

Il calcio italiano si trova in un vortice di incertezza, con il calendario che si allunga e il silenzio ufficiale che alimenta suspense e dubbi. Le squadre ancora attendono di conoscere il loro destino per la prossima stagione, mentre il campionato 2024-2025 rimane in bilico. L’attesa si prolunga, e le notizie più recenti rivelano che, tra rinvii e rinvii, il caos regna sovrano. Ma cosa succederà davvero? Scopriamolo insieme.

Le ultimissime notizie legate alla partita che non si giocherà come da programma. Ecco cosa sta accadendo Il calcio italiano non ha emesso ancora tutti i verdetti. Al 17 di giugno ci sono squadre che non sanno dove giocheranno la prossima stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it Il campionato 2024-2025, di fatto, dunque, non è ancora finito. In Serie B, ad esempio, sono in attesa la Salernitana e la Sampdoria, che devono giocare il match di ritorno dei play-out. Un play-out davvero maledetto per quanto successo al Brescia. La penalizzazione e la conseguente retrocessione ha cambiato gli avversari: ad esultare è stato il Frosinone, che ha potuto festeggiare la salvezza senza sfidare i campani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calcio nel caos: si prolunga l’attesa, UFFICIALE il rinvio

