Calcio Lecco | ufficiale l' arrivo di Guillaume Furrer e accordo con Stefano Bonaiti

Il Calcio Lecco si proietta verso una nuova stagione con entusiasmo e ambizioni, annunciando ufficialmente l’arrivo di Guillaume Furrer, talento svizzero classe 2001, come primo acquisto. Non solo: è già in vista un accordo di massima con Stefano Bonaiti, pronto a rinforzare le fila delle Aquile. Dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione alla Serie C dalla Covisoc, il mercato lecchese si infiamma: è il momento di svelare cosa ci riserva il futuro.

Guillaume Furrer è il primo acquisto ufficiale del Calcio Lecco. Ma c’è già un accordo di massima anche con Stefano Bonaiti. Si comincia a muovere il mercato del Lecco che nei giorni scorsi ha ricevuto dalla Covisoc la conferma dell’iscrizione alla Serie C. Il primo ad accasarsi con le Aquile è il giovane attaccante svizzero Guillaume Furrer, classe 2001 cresciuto nei settori giovanili di Servette e Zurigo dove ha lavorato con mister Federico Valente vincendo il campionato under 16. L’anno scorso ha militato nel Neuchatel, nella Serie B svizzera, totalizzando 21 presenze. Furrer, fortemente voluto da Valente, è un giocatore d’attacco in grado di ricoprire tutti i ruoli del tridente avanzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Lecco: ufficiale l'arrivo di Guillaume Furrer e accordo con Stefano Bonaiti

` ! La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un Accordo Preliminare per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guillaume Furrer, valevole per la Stagione Sportiva 2025/2026. L’att Vai su Facebook

