Calcio il ceo dell’Al-Hilal | Inzaghi aveva deciso di venire qui

Il mondo del calcio si scuote ancora con sorprese e rumors, e questa volta il protagonismo è tutto dedicato alla rivoluzione saudita. Esteve Calzada, CEO dell’Al-Hilal, svela dettagli esclusivi sul mercato e sull’ingaggio di Simone Inzaghi, ritenendo che questa mossa fosse ormai decisa già prima della finale di Champions League. La vera domanda è: cosa riserva il futuro per il calcio internazionale?

Roma, 17 giu. (askanews) – Esteve Calzada, ceo dell’Al-Hilal, è intervenuto a Bbc news e ha parlato – tra le altre cose – del mercato saudita e dell’arrivo di Simone Inzaghi, che a quanto pare già era stato stabilito ben prima della finale di Champions League persa rovinosamente dall’Inter per 5-0. «È stata una sessione di calciomercato davvero strana, è durata pochissimo. Non volevamo prendere una decisione pensando al Mondiale per club, perché poi ti resta per i successivi due o tre anni. Per quanto rispetti Ronaldo come giocatore di grande valore, come tutti sappiamo, è certamente del tutto controintuitivo portare con sé il giocatore più rappresentativo del proprio avversario numero uno” ha detto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it