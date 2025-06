Calcio | domani Gravina ospite alla Lum

Domani, alle 11:30, l’Università Lum Giuseppe Degennaro ospiterà Gabriele Gravina, presidente della FIGC, per il convegno di chiusura del Corso di Alta Formazione in “Management delle Società Calcistiche”. Un appuntamento imperdibile che esplorerà temi cruciali come sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove professioni nel mondo del calcio. Un’occasione unica per approfondire il futuro di questo sport sempre più innovativo e dinamico.

(Adnkronos) – Il Presidente della Figc Gabriele Gravina sarà ospite domani mercoledì 18 giugno, alle ore 11:30, presso l’Aula Aldo Rossi dell’Università Lum Giuseppe Degennaro, in occasione del convegno di chiusura del Corso di Alta Formazione in “Management delle Società Calcistiche”. L’incontro, dal titolo “Il calcio tra sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove professionalità”, sarà aperto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: calcio - gravina - ospite - sarà

Sampdoria nel baratro: le reazioni in politica, nel mondo del calcio e tra i tifosi. Gravina (Figc): “Grave perdita” - La Sampdoria vive un momento critico, con reazioni che si susseguono nel mondo della politica e del calcio.

#NEWS - #Calcio, #Ranieri non sarà ct dell'#Italia 'Grazie #Gravina, resto alla #Roma' Dopo ore di riflessioni l'ex allenatore dei giallorossi, che ora diventerà senior advisor della società, ha rifiutato la possibilità di allenare gli #Azzurri #10giugno #Nazionale #It Vai su Facebook

Calcio: domani Gravina ospite alla Lum; Calcio: domani Gravina ospite alla Lum; Calcio: domani Gravina ospite alla Lum.