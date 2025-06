Calcio dilettanti Vincenzo Esposito riparte dalla Prima Categoria

Pronto a riscrivere le sorti del calcio dilettantistico, Vincenzo Esposito torna sulla scena con entusiasmo e determinazione. Dopo aver guidato il Prato in Serie D, il tecnico pratese di 62 anni riparte dalla Prima Categoria, prontissimo a lasciare il segno ancora una volta. La sua esperienza e passione saranno la chiave per rilanciare una squadra e infondere nuova linfa nel calcio locale. La sfida è aperta: il suo ritorno segna un nuovo entusiasmante capitolo.

Prato, 17 giugno 2025 – Le sue ultime tracce portavano a Livorno: era la stagione 202223, all'epoca il presidente della formazione labronica era ancora Paolo Toccafondi (il quale aveva ceduto il Prato nei mesi precedenti) e Vincenzo Esposito accettò di guidare dalla panchina la squadra nel campionato di Serie D. E a circa un biennio di distanza dall'ultima volta, “Ciccio” è tornato in pista: il tecnico sessantaduenne, pratese d'adozione, è infatti stato presentato nelle scorse ore come direttore generale dell'AM Aglianese. Il sodalizio aglianese, che disputerà la Prima Categoria 202526, ha scelto l'esperienza di una delle figure di spicco del movimento calcistico di Prato, del quale fa parte ormai da decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio dilettanti, Vincenzo Esposito riparte dalla Prima Categoria

In questa notizia si parla di: vincenzo - esposito - calcio - dilettanti

