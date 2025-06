Calcio al Maxxi con lo zampino di Pardo Independence Day blindatissimo a Villa Taverna | le pillole del giorno

Preparati a un’estate esplosiva al Maxxi, dove arte, musica e sport si incontrano in un palcoscenico a cielo aperto! Con lo zampino di Pardo e l’atmosfera blindatissima a Villa Taverna, il museo statale si trasforma nella cornice ideale per appuntamenti imperdibili. La stagione promette emozioni e innovazione: scopri cosa ci aspetta e lasciati coinvolgere dalle pillole del giorno!

Che programma ha il Maxxi per la stagione estiva? Il museo statale, già guidato dall’attuale ministro per la Cultura Alessandro Giuli, dove ora è presidente Maria Emanuela Bruni, ha scodellato l’elenco delle prossime iniziative. «Il Maxxi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto», si legge nella comunicazione diffusa alla stampa, con «un ricco calendario di appuntamenti con protagonisti della musica, della letteratura e dello sport: Beatrice Venezi, Lucia Annibali, Massimo Cacciari, Corrado Augias, Pablo Trincia e i finalisti del Premio Strega 2025 saranno tra gli ospiti delle serate al Maxxi. 🔗 Leggi su Lettera43.it