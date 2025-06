Calciatore ha malore in campo | salvato da poliziotto

Un pomeriggio di sport si trasforma in un miracolo di tempestività e coraggio. A Gatteo Mare, durante una finale di calcio a 7, un calciatore ha avuto un malore improvviso: un poliziotto in servizio alla Questura di Vibo Valentia, presente tra il pubblico, ha prontamente intervenuto insieme ad altri arbitri e forze dell'ordine, salvando una vita. Un gesto che dimostra come il coraggio possa nascere anche nei momenti più inattesi, lasciando un segno indelebile.

Gatteo Mare (Cesena), 18 giugno 2025 – Un poliziotto in servizio alla Questura di Vibo Valentia ha salvato la vita ad un calciatore colpito da un malore durante la finale di un torneo di calcio a 7 svoltasi in provincia di Forlì-Cesena. Decisivo è stato l'intervento dei due arbitri, l'assistente capo coordinatore della Polizia in servizio alle Volanti di Vibo ed un finanziere. Il poliziotto, infatti, era a G atteo a Mare per partecipare al torneo in qualità di arbitro. nella mattinata del 15 giugno, è stato designato primo arbitro per la finale di calcio a 7 tra la squadra Argentinos Junior di Roma e la Busana Young di Belluno, valevole per la finale di coppa nazionale per il primo e secondo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calciatore ha malore in campo: salvato da poliziotto

