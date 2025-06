calcetto delle polizie locali due agenti vincono campionato

Due agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna hanno conquistato il titolo nel 27° Campionato Nazionale di Calcetto delle Polizie Locali d’Italia, un grande traguardo che celebra dedizione e spirito di squadra. La loro vittoria, ottenuta in una competizione ricca di passione e fair play, testimonia il valore del lavoro di squadra anche nello sport. Questo successo è motivo di orgoglio per tutta la comunità; la vittoria merita di essere condivisa e ricordata a lungo.

La Polizia locale della Bassa Romagna ha partecipato con due suoi agenti al 27esimo campionato nazionale di calcetto di tutte le polizie locali d’Italia - Aspli, aggiudicandosi il titolo. Come di consueto, una selezione di agenti ha rappresentato il corpo bassoromagnolo all’interno della squadra della Polizia municipale di Torino. Il campionato agonistico di quest’anno, ospitato a Marina di Pisticci in Basilicata, ha visto sfidarsi dal 9 al 15 giugno quasi 300 agenti e ufficiali di polizia locale, suddivisi in 16 squadre provenienti da tutta Italia. La squadra piemontese, che ha schierato tra le loro fila anche degli atleti della PL Bassa Romagna, Marco Gentili e Alberto Moni, è riuscita a guadagnarsi il titolo, sconfiggendo ai rigori la formazione del Palermo in finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it