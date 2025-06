Calatabiano nuove regole per l’accesso alla spiaggia di San Marco

Calatabiano introduce nuove regole per l’accesso alla spiaggia di San Marco, una delle mete preferite dagli amanti del mare e della natura. Per garantire la sicurezza di tutti, dal 14 giugno al 14 settembre sarà possibile transitare in via San Marco a una velocità massima di 30 km/h. Questa misura mira a tutelare visitatori e residenti, rendendo l’esperienza sulla spiaggia ancora più piacevole e sicura.

La spiaggia di San Marco, meta perfetta per chi ama la natura e il mare, è una delle località balneari più frequentate d'estate. Per rendere più sicuro l'accesso alla spiaggia dal 14 giugno al 14 settembre sarà possibile transitare ad una velocità massima di 30 kmh in via San Marco

