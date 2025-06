Cala Materdomini nel mirino dei vandali | Comune dà il via alla messa in sicurezza

Cala Materdomini, uno dei gioielli di Brindisi, rischia di essere compromessa dai vandalismi. Per proteggere questo angolo di paradiso e garantirne l’accesso sicuro a tutti, il Comune ha dato il via alla messa in sicurezza. Un passo importante per preservare la bellezza naturale e la fruibilità pubblica di questa spiaggia amata. La tutela del nostro patrimonio naturale passa anche da azioni concrete e tempestive.

BRINDISI- Parte la messa in sicurezza di Cala Materdomini per consentire in tranquillità la fruizione della spiaggia libera a tutti i cittadini. La giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato l'atto di indirizzo per la messa in sicurezza del compendio "Cala.

