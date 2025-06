Cala Materdomini il Comune paga e rilancia una nuova gara

Cala Materdomini si prepara a una svolta significativa: il Comune investe 78 mila euro per ripristinare gli spazi e rilanciare il quartiere. Oggi in giunta saranno approvati provvedimenti urgenti, tra cui un nuovo progetto che punta a valorizzare questa area strategica. Un passo deciso verso il rilancio e la rigenerazione urbana, testimonianza dell’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità di vita dei cittadini e attirare nuovi investimenti.

