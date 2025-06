Cai | nello statuto Salviamo le Orobie

Nel cuore delle Orobie, il Cai di Bergamo non è solo un'associazione escursionistica: è un baluardo di tutela ambientale e sostenibilità. Con passione e impegno, sensibilizza sull'importanza di preservare questi paesaggi unici, cura i sentieri e promuove un turismo lento che rispetta e valorizza la natura. Un esempio concreto di come l'amore per le montagne possa trasformarsi in azione concreta per il nostro pianeta.

Cai: nello statuto «Salviamo le Orobie» - Dal 2023, anno delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione, la sezione di Bergamo è presieduta da Dario Nisoli, classe 1996, nativo di Castel Rozzone nella Bassa, ma con la montagna ... Lo riporta ecodibergamo.it

