Cade un albero in piazza a Francavilla al Mare

Un albero si è abbattuto nella piazza principale di Francavilla al Mare, vicino a parco giochi e piscina, sollevando preoccupazioni tra i cittadini. L'ex sindaco Antonio Luciani ha segnalato l'evento, raccomandando massima attenzione e sfruttando l'occasione per un pungente commento sulle responsabilità della manutenzione locale. Se qualcuno scava attorno...

