Cade durante una passeggiata alle cascate | paura a Porlezza per una donna di 62 anni

Una tranquilla passeggiata alle cascate di Porlezza si è trasformata in un terribile spavento per una donna di 62 anni, caduta in una zona impervia e rimasta ferita. L’incidente, avvenuto questa mattina poco dopo le 9:00, ha richiamato rapidamente l’intervento dei soccorsi. La pronta risposta del personale sanitario ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta quanto sia importante essere sempre preparati e attenti nelle escursioni.

Brutta avventura questa mattina, poco dopo le 9:00, nei pressi delle cascate di Porlezza, in provincia di Como. Una donna di 62 anni è rimasta ferita a seguito di una caduta in una zona impervia lungo via Caduti in Guerra.

