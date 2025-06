Cade dalla finestra del ristorante bimbo di 2 anni grave al Gaslini

Tragedia al ristorante: un bambino di 2 anni è precipitato accidentalmente dalla finestra del locale, finendo in condizioni critiche al Gaslini. Mentre la famiglia si godeva un pranzo, un momento di distrazione ha trasformato una serata normale in una drammatica emergenza. La comunità si stringe attorno alla famiglia in attesa di notizie rassicuranti su questa incredibile vicenda, che sottolinea l'importanza della massima attenzione nei momenti di svago con i più piccoli.

Era con la sua famiglia al ristorante quando è caduto accidentalmente dalla finestra dell'edificio, forse complice un momento di distrazione dei genitori: così un bambino di 2 anni è finito al Gaslini in codice rosso. È successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, in un sushi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cade dalla finestra del ristorante, bimbo di 2 anni grave al Gaslini

In questa notizia si parla di: finestra - anni - gaslini - cade

Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa, salva - Un dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano: una bimba di tre anni è caduta dalla finestra del primo piano della sua abitazione.

Conor aveva solo 4 anni quando è volato via. Figlio di Eric Clapton e della modella italiana Lory Del Santo, il giorno prima della tragedia aveva passato una giornata felice al circo con il papà. Il 20 marzo 1991, Eric stava per andare a prendere Lory e Conor p Vai su Facebook

Cade dalla finestra del ristorante, bimbo di 2 anni grave al Gaslini; Bimba di due anni cade dalla finestra di un ristorante a Genova: in codice rosso al Gaslini; Bambino di 12 anni cade dalla finestra, ricoverato in gravi condizioni al Gaslini.

Bimbo di due anni cade dalla finestra di un ristorante a Genova: in codice rosso al Gaslini - Grave incidente a Genova nel quartiere di Boccadasse, dove un bambino di due anni è precipitato dalla terrazza di un ristorante in via Cavallotti. Si legge su genova.repubblica.it

Bimbo di due anni cade dalla finestra di un ristorante in Albaro - Un bimbo di due anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Gaslini dopo essere caduto dalla finestra di un ristorante in Albaro ... genova24.it scrive