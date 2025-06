Caccia sportiva tutto pronto per il primo Memorial intitolato a Nino Coppola

amato da tutti per la sua passione e il suo spirito gentile. Un evento che celebra non solo la tradizione venatoria, ma anche i valori di amicizia, rispetto e condivisione, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Prepariamoci a vivere una giornata ricca di emozioni, in memoria di Nino Coppola e della sua amata natura.

L’amore per la natura, l’amicizia sincera, l’attivitĂ venatoria sportiva e la voglia di stare insieme. Nasce da questi presupposti, grazie alla dedizione ed all’impegno dell’amico fraterno Vincenzo Evangelista, il primo Memorial di caccia dedicato a Giovanni Coppola, detto Nino, conosciuto ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Caccia sportiva, tutto pronto per il primo Memorial intitolato a Nino Coppola

In questa notizia si parla di: caccia - sportiva - primo - memorial

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee a caccia di rifiuti emersi e sommersi per la Giornata Mondiale dell’Ambiente - In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la FIPSAS organizza il tradizionale “Giro d’Italia” con Pulifondali e Pulispiagge, una vasta mobilitazione di volontari per la pulizia di rifiuti emersi e sommersi.

MEMORIAL DAY, LE INIZIATIVE A LOANO NEL 33^ ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO In occasione del 33^ anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anc Vai su Facebook

Arborea, successo per il tradizionale memorial di pesca sportiva “Alessandro Magrini”; Tutto pronto per il Memorial dedicato a Pietro Mennea; Casagiove, 33° Memorial “Enrico Molfino: premiati i vincitori della gara cinofila.

Caccia e pesca sportiva, Zaia revoca il divieto con alcune eccezioni - Con due decreti siglati oggi, 2 novembre, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i giorni 3 e ... Da ilgazzettino.it

Libera Caccia, successo per il Memorial Cantelli nonostante la pioggia - Il Memorial Cantelli è stato conquistato da Giorgio Valentino, capace di conquistare un ... cacciapassione.com scrive