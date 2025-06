Caccia militari nei cieli tra Como e Saronno | manovre spettacolari il video fa il giro del web

Un affascinante spettacolo aereo ha animato questa mattina tra Como e Saronno, catturando l’attenzione di residenti e appassionati. Due velivoli militari hanno sorvolato l’area con manovre spettacolari, disegnando intricate traiettorie nel cielo lombardo. Il video di queste sorprendenti esercitazioni ha già fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole e sollevando curiosità sulle motivazioni di queste intense manovre aeree.

Un curioso passaggio nei cieli lombardi ha attirato questa mattina, martedì 17 giugno, l'attenzione di molti residenti tra Turate (provincia di Como) e Saronno. Due velivoli militari hanno sorvolato più volte l'area con traiettorie circolari e a quote piuttosto basse, lasciando a bocca aperta.

