Byte the Silence | il fumetto BETTI?RHC torna il 23 giugno gratis contro il cyberbullismo

Roma, 16 giugno 2025 – Red Hot Cyber lancia “Byte the Silence”, il quarto episodio della graphic novel BETTI?RHC, disponibile gratuitamente dal 23 giugno sulla Academy online. Con 60 tavole che svelano le ferite invisibili del cyberbullismo, questa potente opera sensibilizza e invita alla riflessione, ricordandoci che “il cyberbullismo è uno dei fenomeni più gravi e subdoli… può causare danni psicologici devastanti, spesso...”. Un'occasione imperdibile per combattere insieme questa piaga sociale.

Roma, 16 giugno 2025 – Red Hot Cyber ha annunciato l’arrivo del quarto episodio della propria graphic novel BETTI?RHC, intitolato “Byte the Silence”, che sarà scaricabile gratuitamente dal 23 giugno tramite la Academy online. Con 60 tavole che raccontano le ferite invisibili del cyberbullismo, l’opera offre un messaggio potente: “il cyberbullismo è uno dei fenomeni più gravi e subdoli. può causare danni psicologici devastanti, spesso irreparabili” come sottolinea il fondatore di RHC, Massimiliano Brolli. Il progetto nasce da una duplice missione: educare e sensibilizzare bambini, ragazzi, genitori e insegnanti, trasformando la creatività in un gesto di responsabilità e speranza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - “Byte the Silence”: il fumetto BETTI?RHC torna il 23 giugno, gratis contro il cyberbullismo

In questa notizia si parla di: giugno - cyberbullismo - byte - silence

Il 23 Giugno esce “Byte the silence”! Il IV episodio sul Cyberbullismo di Red Hot Cyber e sarà gratuito Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/il-23-giugno-esce-byte-the-silence-il-iv-episodio-sul-cyberbullismo-di-red-hot-cyber-e-sara-gratuito/ Ro Vai su Facebook

Il 23 Giugno esce “Byte the silence”! Il IV episodio sul Cyberbullismo di Red Hot Cyber e sarà gratuito Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/il-23-giugno-esce-byte-the-silence-il-iv-episodio-sul-cyberbullismo-di-red-hot-cyber-e-sara-gratuito/… #redho Vai su X

Il 23 Giugno esce Byte the silence! Il IV episodio sul Cyberbullismo di e sarà gratuito; “Byte the Silence”: il fumetto BETTI-RHC torna il 23 giugno, gratis contro il cyberbullismo.

Lazio, martedì 3 giugno il primo convegno sul bullismo e il cyberbullismo - Martedì 3 giugno si terrà un Convegno sul Bullismo e Cyberbullismo, promosso dalla SS Lazio, Regione Lazio e Bulli Stop. msn.com scrive